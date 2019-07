Dubbel probleem met straatverlichting: eerst gaat ze niet aan, daarna blijft ze branden JCV

26 juli 2019

10u57 2 Brussel Donderdagavond en vrijdagmorgen zijn er problemen geweest met de straatverlichting in het centrum en het noorden van Brussel. Door een fout in het net ging de verlichting eerst niet aan en bleef ze vervolgens te lang branden.

Een aantal gemeenten en wijken bleef donderdagavond in het donker zitten. “Donderdag is er een herconfiguratie van het net doorgevoerd”, zegt Tom Demeyer van netbeheerder Elia. “Daar is iets fout mee gelopen waardoor het signaal voor het ontsteken van de straatverlichting, niet doorkwam.”

Tegen middernacht was het probleem opgelost. Vrijdagmorgen was er opnieuw een fout met het signaal waardoor de verlichting te lang bleef branden. Het probleem zou zich volgens Elia niet opnieuw mogen voordoen.