Druk vliegverkeer boven Molenbeek en Koekelberg door tegenwind SVHM

14 september 2019

14u04

Bron: Belga 0 Koekelberg De burgemeesters van de Brusselse gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek hebben zaterdag geklaagd dat er ongewoon druk vliegverkeer was boven hun gemeente. Het gaat meer bepaald om toestellen die hun landing inzetten naar Brussels Airport. Daarbovenop vliegen de toestellen ook heel laag, zo luidt het.

Bij luchtverkeersleider skeyes, het vroegere Belgocontrol, klinkt het dat de situatie tijdelijk is en te maken heeft met tegenwind, waardoor boven de hoofdstad gevlogen moet worden, en met de werken aan een landingspiste, waardoor er een lichte wijziging is in de vliegroute.

Burgemeester van Koekelberg Ahmed Laaouej (PS), vraagt aan minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om aan een alternatief te denken. Hij wil de regering erover interpelleren. Bij zijn collega van Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), klinkt eenzelfde kritiek.

Allebei nemen ze akte van de tijdelijkheid van het fenomeen, maar ze benadrukken dat het voor de bewoners “ondraaglijk” is.