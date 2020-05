Druk van lokale Brusselse politici bij rellen: Vervoort spreekt van 'framing’ SHVM

07 mei 2020

17u07

Bron: Belga, Eigen Berichtgeving 1 Brussel Brussels minister-president Rudi Vervoort benadrukt dat er geen enkele klacht is binnengekomen over rellen die gelinkt zijn aan de ramadan. Dat stelt hij in een reactie op de politievakbond VSOA, N-VA en Vlaams Belang, die beweren dat politieagenten onder druk gezet worden door lokale politici om niet in te grijpen bij rellen. Voor Vervoort is er sprake van framing. Ook Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps en burgemeester van Sint-Gillis Charles Picqué gaan niet akkoord met de uitspraken van de politievakbond VSOA, N-VA en Vlaams Belang.

VSOA-vakbondsman Vincent Houssin haalde donderdagochtend in De Ochtend op Radio 1 uit naar Brusselse ‘linkse’ lokale politici die jongerenbendes de hand boven hoofd zouden houden en politieagenten bij rellen expliciet zouden vragen om niet in te grijpen. Hij verwees onder meer naar de ramadan en de rellen in Sint-Gillis van afgelopen dinsdag. Houssin werd daarbij bijgetreden door de Brusselse N-VA en Vlaams Belang. Mathias Vanden Borre (N-VA) meende dat de PS-burgemeesters te laks omgaan met de jongerenbendes.

Er is trouwens geen enkele klacht binnengekomen over feiten gelinkt aan de ramadan” Kabinet Brussels minister-president Rudi Vervoort

De incidenten zijn niet gelinkt aan de ramadan, stelt het kabinet van de minister-president. “Er is trouwens geen enkele klacht binnengekomen over feiten gelinkt aan de ramadan”, klinkt het. “Dat er uitdagingen zijn ontkent niemand”, aldus zijn woordvoerster. “Wij zijn een metropool. Op dat vlak zijn we niet zo verschillend van andere grootsteden. Onze politiemensen doen hun werk, niet altijd onder de meest gemakkelijke omstandigheden en zij zullen dat in de toekomst ook blijven doen”.

Ze wijst erop dat onder de noemer van ‘de zaken benoemen’ een ander probleem gecreëerd wordt, namelijk dat van de framing. “Aan framing doen we in Brussel niet mee. Uitdagingen zijn er om aan te gaan en dat doen we in ons Gewest samen met de politie”, besluit ze.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) reageert eveneens op de uitspraken. “Zeg me wie, waar, hoe en wanneer, en dan zal ik onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Er is geen enkel voorwendsel, reden of aanleiding die geweld tegen de politie rechtvaardigt, en helemaal niet in het laten toepassen van de coronamaatregelen”, antwoordde De Crem in de Kamer op een vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

Fenomeen

Ook Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis, ontkent dat de PS te laks omgaat met jongerenbendes. “Maar ik erken het probleem wel”, zegt hij. “Jongerenbendes zijn een fenomeen dat in veel Brusselse gemeentes bestaat. Maar dat wil niet zeggen dat wij hier laks mee omgaan. Ik ben ook iemand die de acties van de politie verdedigt, behalve als de politie natuurlijk een fout begaat. We erkennen het probleem zeker en onderschatten of verwaarlozen het niet. Een grote angst moet er trouwens niet zijn, maar het is wel zo dat we aandachtig moeten blijven voor dergelijke incidenten zoals dat van afgelopen dinsdag.”

Absurd

Ook Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps vindt de beschuldiging van Vanden Borre naar eigen zeggen absurd. “In de populaire buurten zitten inderdaad jongerenbendes, maar we zitten ook met heel wat bewoners die zich wél kalm houden. Dat wij de jongerenbendes een hand boven het hoofd zouden houden, is absoluut onwaar. Ik zie ook niet in waarom we dat zouden doen. Dagelijks sturen we patrouilles uit die in de wijken circuleren, waaronder ook het Peterbos, om erop toe te zien dat alles er rustig blijft.” Cumps onthoudt zich voorlopig van verdere commentaar.