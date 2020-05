Druk, maar geen overrompeling in Nieuwstraat: “Blij dat we nog eens buiten kunnen” JCV

11 mei 2020

17u38 0 Brussel De Nieuwstraat was bij de heropening van de eerste winkels maandag gezellig druk. Ketens als Zara en Primark bleken erg in trek bij shoppers, maar ook de andere handelaars kregen aardig wat mensen over de vloer. Voor de gelegenheid waren in de Nieuwstraat ingrijpende veiligheidsmaatregelen genomen.

De dag in de Nieuwstraat begon kalm, maar naarmate de uren vorderden, vonden meer en meer klanten de weg naar de winkels. Voor veel shoppers ging het om meer dan louter iets kopen. “Het doet goed om weer eens buiten te komen na de lockdown”, zegt Laura Vanden Eede, die samen met een vriendin wat kinderkleren kwam oppikken. “Wij zijn zo vroeg mogelijk gekomen om de drukte te vermijden. Want afstand houden doen de mensen niet hoor. In de eerste winkel waar we kwamen mochten eerst maar vier mensen tegelijk binnen en uiteindelijk stonden we met tien aan de kassa.”

Het is de eerste keer in twee maanden dat ik weer buitenkom, maar ik heb er wel een veilig gevoel bij. Er staan overal stewards en je merkt dat de mensen kalm blijven. Het systeem dat ze hier hanteren is goed Fabian Graczyk

De smalle Nieuwstraat leent zich inderdaad niet tot voldoende afstand houden. De straat is ook nog eens in twee opgedeeld, waarbij in elke helft eenrichting gold. Verspreid over heel de straat stonden ook mensen met handgel op post. “Mensen appreciëren dat”, zegt steward Lola, die desinfecterende gel uitdeelde aan winkelende mensen. “Ze zijn wat zenuwachtig met het einde van de lockdown en dan hebben ze graag iemand die hen helpt.”

Wachtrijen

Vooral ketens als Zara en Primark waren in trek bij de shoppers en daar vormden zich dan ook wachtrijen aan de voerdeur. Veel van de grotere keten zetten veiligheidspersoneel in om alles in goede banen te leiden. Nog een hit: sneakerzaak JD Sports, waar Fabian Graczyk een paar sportschoenen kwam oppikken. “Dit is de eerste keer in bijna twee maanden dat ik weer buiten kom”, zegt hij. ”En ik had net een paar schoenen nodig. Ik heb er wel een veilig gevoel bij. Er staan overal stewards en je merkt dat de mensen kalm blijven. Het systeem dat ze hier hanteren is goed.”

Voor de handelaars was het eveneens bang afwachten. “Ik had eerlijk gezegd een overrompeling gevreesd, maar die is uitgebleven”, zegt Jonathan Louagie van kinderkledingzaak Okaïdi. “Het is wel druk, zeker na de middag. Wij laten maximaal 10 mensen tegelijk toe in de winkel en we moeten de mensen er wel vaak aan herinneren dat ze niet zomaar mogen binnen lopen en dat ze hun handen moeten ontsmetten. Maar al bij al gaat het goed vandaag. Ik ben benieuwd wat we de komende dagen zullen zien.”