Druk kan even van de ketel bij RWDM na derbyzege tegen Union Francis Nevens

27 september 2020

15u37 0 Brussel Een diepe zucht van opluchting moet de technische staf, met in het bijzonder trainer Laurent Demol, gelaten hebben na het laatste fluitsignaal in de derby tegen Union. Na een 3 op 12, met drie nederlagen op rij tegen evenwaardige tegenstanders, had RWDM weinig alternatieven: winnen was het devies. En dat deed Molenbeek ook.

Iedereen bij RWDM had de derby met stip aangeduid in zijn of haar agenda. Jammer dat door corona slechts vijftienhonderd supporters de eerste zwanzederby in 35 jaar konden bijwonen. De uitverkorenen mochten zich gelukkig prijzen, want ze hebben meer dan een aantrekkelijke wedstrijd gezien. Ze zagen dat Union de dominante ploeg was voor de rust, maar dat RWDM meer grinta en goesting om te winnen toonde na de pauze.

“Dat we vroeg in de tweede helft op voorsprong kwamen via een penalty van Yagan, heeft ons vertrouwen zeker een boost gegeven. Het heeft ons meteen ook bevrijd”, verklaarde de minzame doelman Anthony Sadin na afloop. “Of de strafschop nu licht toegekend is of niet, dat doet niet meer ter zake. Vorige week hadden wij een penalty verdiend, maar hebben wij die niet gekregen, stelde de kapitein, die in die eerste periode met enkele goede reddingen zijn ploeg van een achterstand kon behouden.

“Natuurlijk is het altijd iets speciaal om tegen je ex-ploeg te spelen. Ik heb daar een mooie tijd gekend. Als je dan als underdog kan winnen, dan is dat dubbel nagenieten. Op basis van onze sterke tweede helft hebben we die drie punten dik en dubbel verdiend. Want zelfs na de aansluitingstreffer van Union zijn we niet beginnen panikeren. Integendeel, we zijn ons normale spel blijven spelen met het gekende resultaat: 3-1. Met wat meer koelbloedigheid hadden we in extremis zelfs met 4-1 kunnen winnen, maar die cijfers zouden wel wat overdreven geweest zijn.”

T1 Demol looft krijgersmentaliteit

Il faut le faire, je moet het maar doen, als trainer. Ondanks drie nederlagen op rij toch geen wijzigingen in je basisploeg doorvoeren.

“Tegen Deinze en vooral tegen Lommel brachten we mooi voetbal, maar kenden we gewoon heel veel pech in de afwerking. Tegen Union waren we beter bij de les en konden we aan een hoog percentage scoren. Net zoals in de vorige wedstrijden zag ik heel veel solidariteit en een voorbeeldige mentaliteit. Iedereen, ook de invallers, hebben gevochten als krijgers. Ik wist dat onze manier van spelen en onze inzet op korte termijn zou beloond worden. Kan het mooier dan een zege in een Brusselse derby?”, lachte trainer Laurent Demol.