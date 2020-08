Druivententoonstelling vindt ondanks corona plaats in zes kerken JMBB

29 augustus 2020

15u58 3 Brussel Naar goede gewoonte organiseert Overijse jaarlijks tijdens de Druivenfeesten een tentoonstelling waar druiven en lokale kunst centraal staan. Omwille van de gekende redenen werden de Druivenfeesten dit jaar afgelast, maar de traditionele Druivententoonstelling kon wél ontsnappen aan het virus.

De gemeente Overijse heeft samen met de serristen, de zes parochies, heel wat verenigingen, vrijwilligers, en lokale kunstenaars de krachten gebundeld. In plaats van één tentoonstelling op één locatie tijdens één weekend, kun je dit weekend nog een kijkje gaan nemen in de zes kerken van Overijse voor de kunst- en druivententoonstelling. Dat was vorig weekend ook al mogelijk.

Het pronkstuk, de tafeldruif, krijgt een ereplaats centraal in de kerk. Daarnaast exposeren meer dan veertig kunstenaars in het teken van de Druivenstreek en de tafeldruif: grafische kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, keramiek, boetseren, fotografie, installaties en glaskunst. Lokale verenigingen en de kerkfabrieken zorgen met bloemrijke versieringen voor de kers op de taart. De tentoonstelling is morgen van 10u tot 17u voor een laatste keer geopend voor publiek.