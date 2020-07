Drugsdealer betrapt tijdens ritje in gestolen auto: politie vindt 23.500 euro Stephanie Romans

08 juli 2020

17u25 0 Brussel De politie van de zone Brussel-Zuid vond tijdens een gewone patrouille een gestolen auto terug. Meer zelfs: in de wagen lag 23.500 euro verstopt in een tas. Een inzittende is opgepakt.

De opmerkelijke vondst van de patrouille van de antibanditismebrigade dateert al van 27 juni, maar nu pas maakt de politie er meer details over bekend. “De ploeg was bezig met een algemene toezichtsopdracht op het grondgebied van de politiezone toen zij een geseind voertuig opmerkten.”

De wagen was bij de politie als gestolen opgegeven en dus onderschepte de patrouille het voertuig. Bij controle bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had. De politie doorzocht ook de auto en vond een tas met geldbundels. Na verificatie bleek het te gaan om een bedrag van 23.500 euro. Er lag ook 75 gram marihuana in de auto.

De twee verdachten staan bij de politie gekend voor drugshandel en zijn opgepakt. Een van beiden werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.