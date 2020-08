Drugsconflict “meest logische piste” in onderzoek naar dodelijke schietpartij Elsene Stephanie Romans

24 augustus 2020

16u57 0 Brussel Het is alsmaar waarschijnlijker dat de dodelijke schietpartij in Elsene van vorige week donderdag gelinkt is aan drugshandel. De betrokkenen ontmoetten elkaar die dag voor de verkoop van een simkaart. Die zou dan weer nodig zijn om drugsdeals te kunnen regelen.

Bronnen vertellen aan Sudpresse dat dealers wel vaker simkaarten met elkaar uitwisselen of stelen om zo nieuwe klanten of verkopers bij elkaar te sprokkelen. Mogelijk gebeurde dat ook in de Auguste Rodinstraat in Elsene afgelopen donderdag. Alleen liep die ontmoeting verkeerd af: een van de betrokkenen had een vuurwapen bij zich. De schutter vuurde een tiental schoten af. Een persoon raakte gewond, een ander slachtoffer (23) overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Een link met het drugsmilieu is ook volgens onze informatie de meest logische hypothese. Volgens Sudpresse zou ook een conflict in de relationele sfeer tot de mogelijke motieven behoren. Het Brussels parket geeft geen commentaar over het onderzoek.