Drugsbende ontmanteld die vanuit Schaarbeekse hotels werkte JCV

28 mei 2020

12u37 0 Brussel De politie van de zone Noord heeft woensdagmorgen acht huiszoekingen uitgevoerd en zo een drugsbende opgerold. De bende verkocht vooral cocaïne op en rond het Liedtsplein in Schaarbeek. 10 verdachten werden opgepakt.

De bende zou sinds het begin van dit jaar actief geweest zijn. Dankzij observatie en arrestaties kon de politie de bende in kaart brengen. Die bevoorraadde haar dealers vanuit verschillende hotels in de Paleizenstraat.

150 agenten namen deel aan de operatie van woensdagmorgen. Zij vielen binnen op 8 verschillende plaatsen, waaronder enkele hotels. In totaal werden er negen mensen opgepakt, waaronder een minderjarige. Zes van hen waren al bekend bij het gerecht. Nog eens vijf mensen werden administratief aangehouden.

Dinsdag was de politie al moeten tussenkomen nadat er in dezelfde buurt schoten waren gelost in een hotelkamer. Die schoten zouden eveneens gelinkt zijn aan de drugshandel.

In totaal zijn vier verdachten ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. De aangehouden minderjarige zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Bij de hele operatie werden 17 alarmpistolen, 10 telefoons, 150 gram cocaïne en 3.500 euro cash geld gevonden.