Druggebruikerscentrum op komst aan Thurn & Taxis

30 januari 2020

12u03 0 Brussel Het Brussels Gewest zet door met zijn plannen om aan de Havenlaan een “geïntegreerd centrum voor druggebruikers” te openen. Dat heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) bevestigd. Daar komt ook een verbruiksruimte voor verslaafden.

Het centrum zal gebouwd worden aan de Havenlaan en krijgt verschillende faciliteiten, zoals dag- en nachtopvang, appartementen met toezicht en een risicobeperkende verbruikszaal. Tegen 2025 moet het nieuwe gebouw er staan en de uitbating komt in handen van de vzw Transit. “Het doel van het centrum is om actieve gebruikers die in een precaire toestand verkeren, op te vangen en met hen aan de slag te gaan”, zei Vervoort. “Het centrum zal zich vooral richten op risicopreventie.”

Dat roept enkele vragen op bij Brussel parlementslid Bianca Debaets. Volgens haar is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. “Denk maar aan de centrale lanen en metrostation IJzer waar je niet zelden spuiten aantreft”, zegt ze. “Maar men mag het einddoel niet uit het oog verliezen: de drugsverslaving helpen overwinnen. En net daar knelt het schoentje, op geen enkel moment werd deze ambitie uitgesproken. Meer nog, men heeft het over het stabiliseren van het drugsgebruik niet over afbouw. Onbegrijpelijk vind ik dat.”

De Stad Brussel werkt ondertussen aan een gelijkaardig project met een verbruiksruimte voor verslaafden. Debaets vraagt zich dan ook af waarom de twee projecten naast elkaar moeten lopen. “Eens te meer speelt Stad Brussel soloslim en worden de middelen niet gebundeld maar werkt men in Brussel in verspreide slagorde” besluit Debaets.