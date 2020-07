Droogte in Zoniënwoud brengt vuursalamanders in de problemen JCV

06 juli 2020

15u21 0 Brussel De droogte van de afgelopen jaren bedreigt de populatie vuursalamanders in het Zoniënwoud, zo laat Natuurpunt weten. Kleine bronbeken waar de dieren hun larven afzetten, droogden dit jaar vroegtijdig op. Daardoor gingen alle larven die er sinds de herfst van vorig jaar werden afgezet, verloren.

Na de afgelopen droge jaren hadden de grondwaterstanden in het Zoniënwoud zich eind januari min of meer genormaliseerd, zegt Natuurpunt, maar de droge lente laat toch haar sporen na. Vooral voor de zeldzame vuursalamander, die zijn larven afzet in twee kleine bronbeken. Door de droogte van de voorbije jaren en die van afgelopen voorjaar droogden die vroegtijdig uit, wat betekent dat alle larven stierven. Alle larven die tussen de herfst van 2019 en de lente van 2020 werden afgezet, gingen zo verloren.

Volgens Natuurpunt is dat nog geen ramp, omdat vuursalamanders tot 15 jaar oud kunnen worden en de soort dus niet afhankelijk is van één mislukt voortplantingsseizoen. Bovendien werden er recent nog recordpopulaties van de volwassen dieren opgemeten. Maar als de larven meerdere jaren op rij verloren gaan, heeft dat wel een negatieve impact op het lokaal voorbestaan van de soort.

Andere broedplaats

Bovendien kunnen de vuursalamanders nergens anders heen om zich voort te planten: in de directe omgeving zijn geen poelen of beken die voldoende lang nat blijven staan, aldus Natuurpunt. Om de soort te vrijwaren, moeten er maatregelen genomen worden. Concreet denkt de natuurvereniging bijvoorbeeld aan de verplaatsing van een aantal larven naar een ander deel van het woud waar wel nog geschikte voortplantingslocaties aanwezig zijn.

De salamanders zijn niet de enigen die last hebben van de droogte in het bos. Zo moest de brandweer van Brussel al enkele keren tussenkomen voor kleinere bosbranden.