Dronken man spuwt naar hulpverleners: werkstraf gevorderd Wouter Hertogs

07 augustus 2020

15u42

Bron: La Capitale 0 Brussel Een Brusselaar riskeert een werkstraf nadat hij in een dronken bui spuwde naar twee hulpverleners. “Ik herinner me er echt niets meer van”, stamelde hij voor de rechter.

Op 12 juli had de man dermate veel gedronken dat voorbijgangers de hulpdiensten gebeld hadden. De hulpverleners die kwamen opdagen kregen stank voor dank. Niet alleen weigerde de man elke bijstand, hij stelde zich ook nog eens agressief op. “Het ging zelfs zo ver dat de man spuwde in de nekstreek van de twee slachtoffers”, aldus het parket. De man bleek nog een blanco strafregister te hebben en daarom werd slechts een werkstraf gevorderd. Zelf had hij voor de rechter al heel wat minder te zeggen. “Ik herinner me hier niets van", klonk het, “ik vraag vergiffenis. Het was mijn eerste keer en het zal niet meer gebeuren.” Uitspraak op 14 augustus.