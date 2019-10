Drones politie Brussel voerden in een jaar tijd 187 opdrachten uit: “Maar het is niet de bedoeling dat ze concurrentie worden voor onze agenten” SHVM

23 oktober 2019

14u51 0 Brussel Acht drones van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), die ingezet worden bij interventies van de lokale politie, hebben sinds oktober 2018 reeds 187 opdrachten uitgevoerd. Dat blijkt uit een balans die de BPV woensdag voorstelde. Door drones in te zetten, wil ze het werk van de agenten en pompiers vergemakkelijken en de maximale veiligheid garanderen. “Het is zeker niet de bedoeling dat drones een concurrent worden voor onze agenten”, klinkt het.

In juni 2017 werden enkele drones aangekocht waarna er zes piloten geselecteerd werden. 1 oktober 2018 richtte de Federale Politie een team op. De lokale politiezones in Brussel krijgen daarbij steun van acht drones tijdens interventies en evenementen, waaronder betogingen, processen, een zoekactie naar vermiste personen, snelheidscontroles en huiszoekingen. Een jaar na de start van het project, blijkt dat de drones hun nut reeds bewezen hebben.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een samenwerking met de Brusselse pompiers. Een gespecialiseerde eenheid van de Federale Politie is daarbij verantwoordelijk voor de operationele inzet van de drones en de verwerking van de beelden.

Volgens Koen Van Overtveldt van de Federale Politie is het experiment uniek in zijn soort omdat de politie de drones voortaan zelf inzet. Elders in België bestaan er reeds dergelijke experimenten, maar die worden uitgevoerd met privé-operatoren. “We kunnen dus wel spreken van een eliteservice”, zegt Jamil Araoud, directeur van de dienst Brusselse Preventie en Veiligheid.

Realtime

Het inzetten van drones zou heel wat voordelen hebben. “De drones maken het mogelijk om sneller beschikbaar te zijn op het terrein”, zegt Benoit Van De Poel van de Federale Politie. “We kunnen nu ook werken in kleinere ruimten waar de helikopter minder makkelijk kan worden ingezet. Vroeger gaven de verantwoordelijken van de ordediensten bevelen op basis van informatie die ze via de radio kregen en hadden bijgevolg geen beeld. En nu hebben ze geluid én beeld en kunnen ze in realtime zien wat er gebeurt. Dankzij de drones kunnen de verantwoordelijken veel preciezer bevelen geven.”

Naast de politie krijgt ook de brandweer ondersteuning bij brand of interventies in gebouwen die gestabiliseerd worden.

Foto’s

De foto’s die tijdens een interventie genomen worden, komen op een systeem terecht die toegankelijk is in de dispatching. Ook de politie ter plaatse kan de beelden raadplegen via een smartphone, tablet, een polshorloge of een monitor in de voertuigen. De piloot krijgt daarnaast een bril waarop hij de beelden kan volgen.

Piloten

De drones worden bediend door politie-inspecteurs die de directie gekozen heeft binnen de Federale Politie. “We hebben de selectie serieus genomen”, zegt Van Overtveldt. In totaal worden zo’n zes piloten ingezet zodat er telkens twee teams op het terrein aanwezig zijn.

Concurrentie

Van Overtveldt meent dat het nooit de bedoeling is geweest om de drone een concurrent te laten worden van de politie, maar eerder een aanvulling om op die manier het werk van de agenten te vergemakkelijken. “Door drones in te zetten, hebben we een beter overzicht. We zien nu ook een evolutie waarbij de gerechtelijke diensten meer en meer de vraag stellen om drones in te zetten.”

Voor het hele project werd een budget vrijgemaakt van zo’n 200.000 euro.