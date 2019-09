Driehonderd Kameroeners protesteren tegen stille genocide JCV

07 september 2019

18u04 0 Brussel Een driehonderdtal Kameroeners hebben zaterdag in Brussel betoogd om de aandacht te vragen voor het stilzwijgen van hun regering over de voortdurende genocide in Kameroen. De manifestanten trokken in stoet en met de nodige decibels van het Poelaertplein naar het Luxemburgplein.

De demonstratie werd georganiseerd door het Collectief van Democratische en Patriottische Organisaties van Kameroeners in de Diaspora. Kameroeners vanuit verschillende landen zakten af naar Brussel. Hun doel: Europa duidelijk maken dat de regering in hun thuisland een voortdurende genocide stilzwijgt.

De betogers vragen dat niet enkel de Europeanen, maar ook de Belgen zich zorgen maken over de situatie in Kameroen. "Het is hun plicht om geïnformeerd te worden dat hun regering het geld van de Belgische belastingbetalers uitgeeft aan de regering van Kameroen, die genocide pleegt in het Engelstalige gebied van Kameroen, politieke tegenstanders martelt en internationale verdragen inzake mensenrechten en vrijheden schendt", stellen de betogers.

