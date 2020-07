Driedelige mini‘serie’ moet Brusselse jongeren sensibiliseren rond verkeersveiligheid JMBB

14 juli 2020

09u18 0 Brussel Onder het motto “Het leven is geen televisiereeks” presenteert Brussel Mobiliteit vandaag een driedelige miniserie getiteld ‘Barlos’.

De minireeks volgt Kody, SilentJill, Mourade Zeguendi, en Martha Da’ro in het Brusselse nachtleven. Elk komen ze op verschillende manieren in aanraking met alcohol en drugs in een verkeerscontext. “We stelden vast dat er bij heel veel ongevallen drugs, alcohol of medicamenten aan de oorzaak liggen, dus het blijft cruciaal om in herinnering te brengen dat rijden onder invloed niet kan, niet alleen door het risico op controle maar ook om zelf betrokken te geraken in een ongeval, of iemand anders te verwikkelen,” vertelt Inge Paemen, woordvoerder van Brussel Mobiliteit. “We willen specifiek de jongeren bereiken en hebben er daarom voor geopteerd om via de campagne direct te verwijzen naar Netflix, een format dat bij jongeren natuurlijk heel bekend is.”

Via de site van Barlos kun je de drie afleveringen bekijken. Er wordt ook telkens uitleg gegeven bij de risico’s van alcohol, drugs, en geneesmiddelen in het verkeer.