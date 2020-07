Drie wagens branden volledig uit: parket onderzoekt brand aan Zuidlaan Stephanie Romans

07 juli 2020

10u35 0 Brussel Het parket onderzoekt een brand op een parkeerplaats in de buurt van de Hallepoort. Drie wagens brandden daar in de nacht van zondag op maandag uit.

De brandweer kreeg maandag om 3 uur ‘s nachts een oproep voor de brand aan de Brusselse Zuidlaan. “Twee bestelwagens en een personenauto stonden in brand”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer, Walter Derieuw. “Drie andere voertuigen liepen lichtere schade op.”

Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Het Brussels parket onderzoekt of er sprake is van brandstichting. “Het labo van de federale gerechtelijk politie is opgeroepen en we hebben verschillende onderzoeksopdrachten bevolen, waaronder analyse van de camerabeelden”, aldus het parket.