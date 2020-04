Drie verdachten steekpartij Schaarbeek opnieuw vrijgelaten SHVM

14 april 2020

16u46 1 Schaarbeek De drie verdachten die afgelopen zaterdag na een steekpartij in Schaarbeek werden opgepakt, zijn opnieuw vrijgelaten, twee van hen onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Brussel dinsdag.

Afgelopen zaterdag vond in de Max Roosstraat in Schaarbeek rond 13 uur een ruzie plaats, die uiteindelijk uitmondde in een steekpartij. Daarbij vielen twee gewonden die overgebracht moesten worden naar het ziekenhuis. Onmiddellijk na de feiten konden drie personen worden opgepakt.

Het trio werd vervolgens voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Twee van hen werden in verdenking gesteld wegens opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid. Voor één van beide werd eveneens met voorbedachte rade weerhouden. Ze werden beiden vrijgelaten onder voorwaarden”, zegt Willemien Baert van het parket van Brussel. “De derde persoon werd niet in verdenking gesteld en is vrijgelaten”, aldus Baert.