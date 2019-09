Drie verdachten aangehouden tijdens twee massale vechtpartijen in Schaarbeek SHVM

30 september 2019

12u52 0 Schaarbeek Zondagavond vonden er in Schaarbeek twee grote vechtpartijen plaats. Daarbij werden volgens het parket van Brussel drie verdachten aangehouden. Of er een link bestaat tussen de twee incidenten, wordt momenteel nog onderzocht.

Gisterenavond omstreeks 18 uur rukte de politie zone Brussel-Noord uit voor een vechtpartij in de Koninklijke Sinte-Mariastraat. Aan dat gevecht namen ongeveer zo’n vijftien personen deel. Daarbij werd een persoon aangehouden en ter beschikking gesteld van het Brussels parket.

Drie uur later kreeg de politie opnieuw een oproep betreffende een vechtpartij waar ongeveer vijftig personen aan deelnamen. Ditmaal vond het gevecht plaats op het Koninginnenplein. Buurtbewoners hoorden losse schoten, maar later bleek het om bommetjes te gaan. Twee personen werden aangehouden en eveneens voor het parket van Brussel gesteld.

“Momenteel onderzoekt het parket de exacte oorzaak van de vechtpartijen”, zegt woordvoerster van het Brussels parket Stéphanie Lagasse. “Camerabeelden worden verspreid en getuigen worden verhoord. Of er een link is tussen de twee, wordt momenteel onderzocht.”

Syrische families

In augustus vond er haast een vechtpartij plaats in de Koninklijke Sinte-Mariastraat. Daarbij kregen twee Syrische families het om een onbekende reden aan de stok met elkaar. Meerdere politiepatrouilles werden uitgestuurd. De politie kwam toen net op tijd tussen beide voor er sprake was van een vechtpartij. Negen personen werden toen aangehouden.

Meer aanwezigheid

Volgens Audrey Dereymaker, woordvoerster politie Brussel-Noord, vinden er meer politiële patrouilles plaats. “Sinds het incident in augustus nam de kalmte opnieuw toe. Na de twee vechtpartijen die afgelopen zondag plaatsvonden, heeft de politie besloten om opnieuw meer te patrouilleren in de wijk. De samenwerking met het parket is ook opnieuw toegenomen betreffende dit dossier.”