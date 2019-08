Drie tunnels dicht door technisch incident JCV

12 augustus 2019

09u51 0 Brussel De Louiza-, Stefania- en NAVO-tunnel in Brussel zijn zondagnacht anderhalf uur afgesloten door een technisch incident.

Dat laat Brussel Mobiliteit weten. De drie tunnels waren rond 00.30 uur in beide richtingen afgesloten. Rond 2 uur waren ze opnieuw open. Wat de oorzaak is van de sluiting is nog niet duidelijk.