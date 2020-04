Drie personen die maatregelen ettelijke malen aan laars lapten opgepakt: een onder hen voor correctionele rechtbank SHVM

07 april 2020

16u41 0 Brussel De politiezone Brussel-Noord heeft afgelopen weekend drie personen gearresteerd die de social distancing en het samenscholingsverbod in het kader van de coronamaatregelen niet respecteerden. Dat meldt het parket van Brussel dinsdag. Na controle bleek bovendien dat de drie eerder al meermaals gewaarschuwd werden, maar die waarschuwingen telkens aan hun laars lapten. Een onder hen zal zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Het was de patrouille ‘Covid-19' van de politiezone Brussel-Noord die het trio zaterdagnamiddag om 15 uur betrapte in het park Scutenair in Schaarbeek. Na verdere controle bleek dat het drietal al meerdere processen-verbaal en GAS-boetes hadden ontvangen. Daarop arresteerde de politie hen, en werden ze ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. De procureur stelde een rapport op voor het niet-respecteren van de maatregelen over de vrijheidsbeperking.

Een persoon werd via snelrecht gedagvaard en zal op 15 mei voor de correctionele rechtbank verschijnen. De twee anderen hebben een waarschuwing gekregen van de procureur des Konings.