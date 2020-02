Drie personen bevangen door rook bij brand in Schaarbeek JCV

05 februari 2020

19u27

Bron: Belga 1 Brussel In de Aarschotstraat in Schaarbeek zijn woensdagnamiddag drie personen bevangen geraakt door de rook bij een brand. De drie slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerden niet in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak omstreeks 15.15 uur uit in een flat op de derde verdieping van een gebouw met vier verdiepingen. Bij aankomst van de brandweer hadden de bewoners het pand al verlaten. Drie van hen hadden rook ingeademd en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

De brand bleek per ongeluk te zijn ontstaan aan een tapijt in de flat op de derde verdieping en was snel geblust. De brandweer verwijderde wel een stuk van de vloerbedekking om te vermijden dat het vuur langs die weg zou verder smeulen. Eenmaal het vuur geblust, ventileerde de brandweer de getroffen flat. Op de andere verdiepingen was er geen rookhinder.