Drie mensen overgebracht naar ziekenhuis met CO-intoxicatie

28 januari 2020

13u25 0 Jette Drie mensen in Jette zijn maandagavond naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze een CO-intoxicatie opliepen. Dat meldt de Brusselse brandweer. Niemand van hen verkeert in levensgevaar.

Het incident deed zich rond 19 uur voor in een appartement op het Arthur Van Gehuchtenplein. “Een technicus van Sibelga riep de brandweer op nadat zijn CO-melder afging in het appartement”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Hij zette vervolgens de ramen in de flat zelf open, waarna de hulpdiensten drie slachtoffers naar het ziekenhuis brachten. Na controle bleek het trio licht geïntoxiceerd. De gasteller en gasbrander in het appartement werden afgesloten en verzegeld.