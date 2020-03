Drie mensen lichtgewond na brand in appartement Wouter Hertogs

24 maart 2020

11u12 0 Brussel Bij een uitslaande brand in de Maasstraat zijn dinsdagochtend drie mensen lichtgewond geraakt.Door de brand is minstens één flat onbewoonbaar.

Het vuur brak dinsdagochtend omstreeks 03.00 uur uit op de eerste verdieping van een drie verdiepingen tellend gebouw in de Maasstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand. Een bewoner moest met een luchtladder bevrijd worden, twee anderen werden via de traphal uit het gebouw geleid. Alledrie werden ze ter plekke onderzocht en verzorgd door een MUG-arts.

De brandweer slaagde erin het vuur te blussen, maar de flat op de eerste verdieping is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. De bewoner werd opgevangen door de bewoner van de flat op het gelijkvloers, maar volgens de brandweer bestaat de kans dat ook die flat schade heeft opgelopen door het bluswater. Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.