Drie mensen bevrijd bij flatbrand in Anderlecht SHVM

13 december 2019

13u44 0 Anderlecht De Brusselse brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie mensen uit een flatgebouw geëvacueerd nadat er een brand begon te woeden. Het drietal raakte niet gewond.

Het incident deed zich voor omstreeks 03.30 uur in een flatgebouw aan de Bergensesteenweg in Anderlecht. Bij aankomst van de brandweer probeerden drie mensen zichzelf in veiligheid te stellen door zich naar een balkon op de derde verdieping te begeven. Vervolgens bracht de brandweer het trio met behulp van een luchtladder op de begane grond. Drie andere mensen die via de traphal, door de rook, het gebouw probeerden te verlaten, werden door de brandweer geholpen. De brandweer had het vuur snel onder controle waardoor de schade eerder beperkt bleef.

Alle bewoners van het gebouw werden ter plaatse onderzocht door een arts maar niemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Sibelga controleerde de elektrische installatie en na verluchting konden alle bewoners het gebouw opnieuw betreden.

Tijdens de bluswerken werd het tramverkeer op de Bergensesteenweg wel stilgelegd en werd de elektriciteitstoevoer naar de bovenleiding van de tram tijdelijk afgesloten.