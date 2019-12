Drie krakers van dak gered bij uitslaande brand in Anderlecht JCV

05 december 2019

10u56

Bron: Belga 1 Brussel De Brusselse brandweer heeft donderdagochtend drie krakers gered uit een brandend gebouw in de Brogniezstraat in Anderlecht. De drie werden met luchtladders van het dak van het drie verdiepingen tellende gebouw gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

De krakers waren licht bevangen door de rook en raakten lichtgewond door op het dak te kruipen. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur in het leegstaande gebouw werd omstreeks 04.50 uur opgemerkt en de brandweer ging meteen ter plaatse met drie autopompen en drie luchtladders. De brandweerlui gingen het vuur zowel langs de voorzijde van het gebouw te lijf, als via de achterzijde, via de tuinen in de Grisardstraat.

De brand was relatief snel onder controle maar de schade aan het gebouw is aanzienlijk. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woningen maar één van die woningen heeft wel waterschade opgelopen.

Het nablussen en de opruimingswerken zullen nog een hele tijd duren, aldus de brandweer. De lokale politie heeft een veiligheidszone ingesteld om de hulpdiensten toe te laten hun werk te doen.