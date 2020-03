Drie kinderen in zorgwekkende toestand afgevoerd naar ziekenhuis na CO-verspreiding in woning SHVM

09u23 0 Brussel De Brusselse brandweer is afgelopen zondagnamiddag drie keer uitgerukt voor een CO-vergiftiging. Drie kinderen werden daarbij in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De eerste oproep kwam rond 12.30 uur binnen vanuit de Miniemenstraat in Brussel. Daar begon een CO-detector te luiden. Volgens de brandweer zetten de bewoners daarop meteen de kachel uit en ventileerden ze de kamer, waardoor erger kon vermeden worden. De betreffende kachels en boiler werden verzegeld door Sibelga, de beheerder van het gas- en elektriciteitsnet in Brussel.

Twee uur later rukte de brandweer uit naar de Maurice Xhoneuxstraat in Anderlecht voor een man die in zijn badkamer het bewustzijn was verloren. De kinderen van de man hoorden de val, waarop ze onmiddellijk de buurman belden, die vervolgens de deur intrapte. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht met een co-intoxicatie.

Rond 18 uur kregen de hulpdiensten opnieuw een gelijkaardige melding. Deze keer ging het om een vrouw uit de Jubelfeestlaan in Sint-Jans-Molenbeek die flauwgevallen was. Nadat de man van het slachtoffer haar had wakker gemaakt, vertelde ze dat twee van hun zes kinderen klaagden over hoofdpijn.

Ter plaatse ontdekten de hulpdiensten dat het hele gezin bevangen werd door CO. Drie kinderen waren er ernstig aan toe en werden overgebracht naar het militaire ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar. De andere volwassene en de 4 kinderen, wiens toestand minder zorgwekkend was, werden voor zorg naar verschillende ziekenhuizen gebracht.