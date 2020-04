Drie katten overleden na brandstichting in praktijk van dierenarts: “Geen idee wie hierachter zit” Wouter Hertogs en Stéphanie Romans

04 april 2020

16u04 15 Brussel Afgelopen nacht heeft er een brand gewoed in de praktijk dierenarts Jan Verbeke in de Begoniastraat. Hierbij lieten drie katten, waaronder die van de dierenarts, het leven. Omdat voor het kabinet van de dierenarts een lege bus benzine gevonden werd lijkt het dat de brand aangestoken werd. “Dit had nog véél erger kunnen aflopen”, aldus de getroffen dierenarts.

Zaterdagochtend werd dierenarts Jan Verbeke omstreeks half zes opgebeld door de politie. “Ze meldden me dat er brand woedde in mijn kabinet in de Begoniastraat”, doet een aangeslagen Verbeke zijn verhaal, “ze waren meteen beginnen blussen maar de schade was al zeer groot.” Het bleef echter niet bij materiële schade. Drie katjes die verzorgd werden lieten het leven bij de brand. Een ervan was de kat van Verbeke zelf. Toch had de ravage nog erger kunnen zijn. “Indien er geen coronacrisis was zouden er 12 dieren verbleven hebben. Nu waren het enkel drie katten. Het kon dus nog erger geweest zijn”, aldus de dierenarts. Bovendien is er vlakbij de praktijk een appartement waar 300 mensen wonen. “Indien het vuur naar daar was overgeslagen was het pas echt een catastrofe geweest”, voegt Verbeke eraan toe.

Lege bidon benzine

Het onderzoek naar de brand is nog lopende maar volgens de dierenarts moet er wel sprake zijn van kwaad opzet. “Men heeft een lege bidon benzine aangetroffen voor het pand. Ook lag er een groot stuk beton met een steel in, wat er misschien op wijst dat ze eerst hadden willen inbreken." Nog niet zo lang geleden was er al een poging tot inbraak in de praktijk. Toen probeerden onbekenden de deur te forceren. Zonder succes evenwel. Het is nog niet bekend of er een link is tussen deze inbraakpoging en de brandstichting van afgelopen nacht. Het parket is een onderzoek gestaret.

Steunbetuigingen

De dierenarts blijft niet bij de pakken zitten. “Ik ga proberen zo snel mogelijk een noodopvang voor dieren te voorzien in het lokaal naast mijn praktijk. De hondentrimster die daar huist kan sowieso al niet werken door de crisis. Ik hoop dat dat mogelijk zal zijn en dat de mensen dus nog steeds hun dieren zullen komen brengen naar mij.” De man kreeg ondertussen al vel steunbetuigingen. Ook op sociale media wordt met afschuw gereageerd op de brandstichting. “Ik ben echt een beetje aangedaan door de talloze steunbetuigingen die ik heb gekregen. Ook vlak na de brand zijn meteen acht mensen me komen helpen. Dat doet me toch iets”, besluit Verbeke.