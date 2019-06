Drie jaar cel voor ‘bingokoning’ na schietpartij WHW

20 juni 2019

21u39 0 Brussel Saljihi L., bijgenaamd de ‘bingokoning’ is veroordeeld tot 3 jaar cel. Ook werd zijn onmiddellijke aanhouding gevraagd. De man was op 23 september betrokken bij een schietpartij in Brussel.

Op 20 augustus 2016 ontsnapte L. aan de dood nadat hij werd neergeschoten. Hij kreeg zes kogels in het lijf maar overleefde de schietpartij. In september had hij zelf het geweer vast toen hij betrokken was bij een schietpartij. Het zou gegaan zijn om een afrekening in het Albanese misdaadmilieu. De man is de eigenaar van minstens 50 zaken me bingospelletjes. Hij werd vrijgelaten onder elektronisch toezicht maar zou volgens het parket zijn enkelband verwijderd hebben waardoor hij spoorloos is. Daarom werd ook zijn onmiddellijke aanhouding gevraagd. Naast hem werden er nog vier betrokkenen bij de schietpartij veroordeeld. Drie kregen celstraffen tussen 6 en 18 maanden met uitstel, een vierde kreeg een werkstraf van 100 uur.