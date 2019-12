Drie IS-vrouwen verliezen Belgische nationaliteit Wouter Hertogs

19 december 2019

08u54 836 Brussel De Brusselse correctionele rechtbank heeft drie IS-vrouwen bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete. De drie verliezen ook hun Belgische nationaliteit.

De drie trokken in 2013 naar Syrië, in navolging van hun echtgenoten die er gingen strijden aan het front. Het gaat om Ilhame Hajji, Hafsa Machbouâa en Nora Marzkioui. Ze werden alle drie schuldig bevonden aan de deelname van de activiteiten van een terroristische groep. De rechtbank nam ook de Belgische nationaliteit af van de drie vrouwen en beval hun onmiddellijke aanhouding.

Nora Marzkioui (28) vertrok in september 2013 naar het Syrische front en maakte er deel uit van IS tot aan de laatste veldslag in het stadje Baghouz. ‘Oum Hamza’, zoals ze zich liet noemen, werd door de Koerden opgesloten in het kamp van Al-Hol. Ze vluchtte recent met haar kinderen en zou op weg zijn naar België. Marzkioui was getrouwd met Nabil Kasmi, die in Baghouz gedood zou zijn. Hij was een zwaargewicht bij Shariah4Belgium, waarvoor hij de buitenlandse contacten verzorgde. Hij vertrok al in augustus 2012 en was zo bij de allereerste westerse Syriëstrijders.