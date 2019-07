Drie gezinnen op straat na brand in Schaarbeek SZM

04 juli 2019

10u25

Bron: Belga 0 Brussel Drie gezinnen kunnen mogelijk voor lange tijd niet meer naar huis, nadat er woensdagavond omstreeks 22.15 uur brand was uitgebroken in hun gebouw in de Albert Giraudlaan in Schaarbeek. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een defect van de elektriciteit in het tellerlokaal van het gebouw.

De brand brak uit in dat lokaal en leidde meteen tot veel rookontwikkeling. De drie gezinnen die in het drie verdiepingen hoge gebouw wonen, hadden hun woningen al verlaten toen de brandweer aankwam. Om hoeveel personen het exact gaat, is niet geweten.

De brandweer bluste eerst met poeder en nadien met water. Door de hevige rookontwikkeling moest het gebouw ook stevig verlucht worden. Na een uur was de interventie afgelopen. De woning werd na afloop onbewoonbaar verklaard.

“Sibelga heeft vastgesteld dat de elektriciteit voor het volledige gebouw buiten dienst is en het zou weken kunnen duren vooraleer dit terug in orde is. De drie gezinnen moeten dus door de gemeentediensten of politie gehuisvest worden”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.