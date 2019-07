Drie gewonden bij ongeval in Frankrijkstraat RDK

14 juli 2019

16u06 0

In de Frankrijkstraat in Sint-Gillis zijn vrijdagavond drie gewonden gevallen bij een verkeersongeval. Om een nog onduidelijke reden verloor de bestuurder van een cabrio de controle over zijn stuur, waarna hij tegen een muur knalde. Drie inzittenden werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.