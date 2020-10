Drie Brusselse spooroverwegen krijgen fiets- en voetgangerstunnel SRB

12 oktober 2020

09u40

Bron: Belga 0 Brussel Drie van de laatste vijf overwegen op het spoor in Brussel verdwijnen. Infrabel vervangt ze door ondergrondse tunnels voor fietsers en voetgangers.

De plaatsing van de drie ondergrondse tunnels betekent de afronding van een project dat twaalf jaar lang achter de schermen werd voorbereid. De eerste tunnel werd afgelopen vrijdag aangelegd in Ganshoren. Voetgangers en fietsers krijgen een veilige doorgang tussen de Joseph Peereboomlaan en het Moeras van Jette-Ganshoren. Dat zal de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt verhogen. Door de aanwezigheid van het natuurgebied is er bovendien ook een amfibieën -en reptielentunnel voorzien.

Voor het treinverkeer betekent het ook een vooruitgang. Dit jaar waren er al 218 incidenten aan overwegen en die zorgden tussen januari en september dagelijks voor een vertraging van gemiddeld 1 uur en 20 minuten.

In het weekend van 24 en 25 oktober worden er nog twee tunnels onder overwegen geduwd aan de Bosstraat in Ganshoren en aan de Kleine Annastraat in Jette. Jaarlijks plaatst Infrabel een twintigtal nieuwe ondergrondse tunnels, maar er zijn wel nog 1.700 overwegen in België.