Drenkeling in Brussels kanaal dient duiker twee vuistslagen toe en bijt hem in de hand JMBB

09 augustus 2020

10u38 104 Brussel Een duiker van de Brusselse brandweer heeft gisterenavond rake klappen ontvangen terwijl hij een vermeende drenkeling wou redden.

Omstreeks 22.20 uur wordt via de noodcentrale een persoon in het water gemeld ter hoogte van de Akenkaai. Zowel duikers als medisch personeel reppen zich richting het Kanaal. De drenkeling roept om bijstand, maar nog voor een duiker hulp kan bieden, deelt de man in het water twee hevige vuistslagen toe aan de duiker.

Al snel wordt duidelijk dat het niet om een klassieke drenkeling gaat: de hulpverlener incasseert nog meer slagen en wordt zelfs in de hand gebeten. Uiteindelijk weet hij door een houdgreep de agressieveling te overmeesteren en via de reddingslijn worden de duiker en de wildeman naar de wal getrokken. Eens op het droge wordt de drenkeling opgevangen door de bemanning van de MUG en de ziekenwagen ter plaatse. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de duiker bevindt zich ondertussen in het ziekenhuis en is werkonbekwaam verklaard voor de komende twee weken.

De duiker zal een klacht indienen en kan rekenen op de steun van het brandweerkorps.