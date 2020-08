Drempel van 50 coronabesmettingen is bereikt in zeven Brusselse gemeenten JMBB

11 augustus 2020

10u09 0 Brussel Zeven Brusselse gemeenten hebben de kaap van vijftig coronabesmettingen overschreden. Zeven Brusselse gemeenten hebben de kaap van vijftig coronabesmettingen overschreden. Vorige week nog kondigde de Brusselse overheid aan dat de mondmaskerplicht in het hele gewest zou ingevoerd worden zodra er vijftig nieuwe besmettingen over zeven dagen geregistreerd worden.

In Anderlecht (76), Jette (59), Schaarbeek (57), Ganshoren (56), Brussel-Stad (54), Molenbeek (52), en Sint-Joost-ten-Node (51) is de Brusselse drempel van vijftig bereikt. Elke gemeente bevindt zich al boven het algemene alarmpeil van twintig nieuwe besmettingen per honderdduizend inwoners. Volgens professor Dirk Devroey (VUB) ligt de risicofactor voor het hele gewest zelfs hoger dan vijftig. Op weekbasis bedraagt het aantal nieuwe besmettingen voor het gewest 43,1.

Van 1 tot 7 augustus steeg ook het aantal hospitalities in vergelijking met de voorgaande week: van 36 naar 54 opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen.