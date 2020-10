Drastische maatregelen voor Brussel lijken eraan te komen JMBB

06 oktober 2020

22u03 0 Brussel “We moeten de evolutie van het virus hier en nu afremmen", zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vanavond in een reactie aan BX1 . Hij lijkt daarmee te alluderen op strengere maatregelen voor het Brussels Gewest.

Morgenvroeg zit de gewestelijke crisiscel samen om te beslissen over aangescherpte maatregelen voor het hele gewest of bepaalde gemeenten. Alle negentien burgemeesters, minister-president Vervoort, vertegenwoordigers van de verschillende politiezones, de Hoge Ambtenaar voor het gewest en Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie, zitten morgen vanaf half tien samen in het Brussels stadhuis om te oordelen hoe de steile corona-opmars in de hoofdstedelijke regio ingedijkt kan worden.

Minister-president Vervoort heeft het in een korte reactie over de mogelijke inperking van nauwe contacten of een potentiële sluiting van cafés. Brussel is momenteel op Madrid en Praag na de slechtste leerling op Europees vlak als het op coronabesmettingen aankomt.