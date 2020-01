Drank, drugs en hoge snelheden: politie onderzoekt filmpjes van vermoedelijke Uber-chauffeurs SHVM

09 januari 2020

16u40 6 Brussel De Federale politie is een onderzoek gestart naar twee vermoedelijke taxichauffeurs van Uber nadat twee filmpjes de ronde begonnen doen op sociale media. Daarop is te zien hoe de bestuurders een aantal zware overtredingen maken, waaronder het nuttigen van alcohol en drugs achter het stuur en een overdreven snelheidslimiet van maar liefst 170 km/u.

Op sociale media doen sinds enkele dagen twee filmpjes de ronde. In een van de twee filmpjes is te zien hoe een man, waarvan vermoed wordt dat hij een taxichauffeur voor Uber is, met een joint in de hand aan 170 km/u over de weg raast. In een tweede filmpje staat een chauffeur te wachten aan de luchthaven van Zaventem op zijn volgende klant, waaraan hij vertelt dat hij ‘nog wat heeft liggen’ voor hem. In tussentijd steekt ook hij een joint op en drinkt hij alcohol. Daarnaast pocht de bestuurder met een grote som geld in z’n wagen dat afkomstig zou zijn van drugverkoop.

Onderzoek

Of het daadwerkelijk om taxichauffeurs gaat, is nog niet duidelijk. In een van de twee filmpjes wordt wel het identificatienummer van de wagen gefilmd en in de andere video staat “21-25 Uber X voor jou” te lezen. Wie er achter de video’s zit, is nog onduidelijk. “We zijn op de hoogte van de filmpjes en starten een onderzoek naar de bestuurders”, laat de Federale politie weten.

Psychologische testen

Ook Pierre Steenberghen, secretaris-generaal van de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen, kreeg de filmpjes onder ogen. Volgens hem moet er een strengere selectieprocedure komen bij Uber. “De ‘gewone’ taxidiensten onderwerpen de kandidaten aan strenge psychologische testen”, aldus Steenberghen. “In die fase vallen er al heel wat personen af. De controle op bestuurders van Uber ligt beduidend lager dan bij de gewone taxidiensten. Uber-chauffeurs rijden dan ook met een eigen wagen. Uber zal dus moeten gaan nadenken over hoe de chauffeurs strenger gecontroleerd kunnen worden.”