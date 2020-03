Douane valt tijdens grootscheepse actie binnen in eenentwintig Brusselse nachtwinkels: negentien onder hen niet in orde SHVM

06 maart 2020

18u12 0 Brussel Verschillende mobiele teams van de douane hebben donderdagavond in samenwerking met twee teams van de politiezones Brussel-Zuid en Brussel-West een grote controle gehouden in verschillende nachtwinkels in Anderlecht en Molenbeek. Van de eenentwintig gecontroleerde winkels bleken negentien niet in orde te zijn.

Op verschillende locaties in Anderlecht en Molenbeek hield de douane donderdagavond een controle, genaamd ‘Operatie Liquid Night’, in verschillende nachtwinkels. Daarbij werd er op zoek gegaan naar eventuele fraude met alcohol, tabak, shishatabak en niet-alcoholische dranken. “Verkopers kunnen immers in de verleiding komen om zich rechtstreeks of via een netwerk te bevoorraden met producten waarvoor in België geen accijnzen en BTW zijn betaald of met namaakproducten. Maar ook overtredingen inzake niet-fiscale bevoegdheden zoals wapens en verdovende middelen werden bestraft”, zegt Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen.

Inbreuken

Eenentwintig nachtwinkels werden gecontroleerd, waarvan negentien winkels niet in orde bleken te zijn. Tijdens de controles werden onder andere inbreuken met betrekking op niet-alcoholische dranken, bieren, alcohol, tabak en shishatabak vastgesteld. De niet-alcoholische dranken waren afkomstig uit het buitenland (Frankrijk, Polen en Denemarken ) zonder dat de accijnzen en de BTW in België betaald werd. De douaniers stelden ook vast dat de Belgische fiscale zegels op de tabak ontbrak. Verder onderzoek achteraf zal meer duidelijkheid moeten brengen en zal ook de verklaringen van de uitbaters nagaan. In verschillende winkels werden goederen in beslag genomen.

Een nachtwinkel bleek gesloten te zijn.

Strijd

“De strijd tegen fiscale fraude bij nachtwinkels is belangrijk voor douaniers. Daarom wou ik deze actie persoonlijk meemaken. De actie is enthousiast uitgevoerd. De resultaten van de actie worden nu verder geanalyseerd zodat we onze controles nog beter kunnen organiseren”, aldus Vanderwaeren.

Met deze controleactie wil de douane naar eigen zeggen potentiële fraudeurs alvast laten weten dat naast de gerichte, eenmalige controles op elk moment grote acties mogelijk zijn. “De douane is 24 uur per dag in het hele land aanwezig en bestrijdt onder andere accijnsfraude. Straffeloosheid wordt niet geduld en daarom stak de douane donderdagavond een tandje bij tijdens deze grootscheepse controleactie van nachtwinkels in Brussel.”