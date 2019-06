Doodzieke hond op nippertje uit snikhete auto gered HAA

06 juni 2019

18u01

Bron: Bruzz 8 Brussel De Brusselse politie heeft zondag een hond uit een snikhete wagen gered. De viervoeter vertoonde verstikkingsverschijnselen en stond op het punt orgaanfalen te krijgen, meldt Bruzz.

Vorige zondag vond aan het Begijnhofplein onder een stralende zon het Compostela Festival plaats. Een lid van de partij DierAnimal merkte de achtergelaten hond in de auto op en verwittigde het Rode Kruis, dat paraat stond op het festival. Er werd een oproep gedaan naar de eigenaar van de Mercedes, maar omdat die niet kwam opdagen, werd de politie verwittigd. Volgens Bruzz vertoonde het dier verstikkingsverschijnselen.

Agenten waren snel ter plaatse en sloegen een autoraam in om de hond te kunnen bevrijden. Leden van het Rode Kruis gingen meteen over tot rehydratatie. Omdat het dier schijnbaar al enkele uren in de snikhete wagen opgesloten zat, stond het op het punt orgaanfalen te krijgen. De politie liet de wagen wegslepen en bracht het beestje naar een dierenarts.

Later op de dag werden de hond en de auto opgehaald door de eigenaars, aldus nog Bruzz. Of de zaak voor hen nog een staartje krijgt, is niet bekend.