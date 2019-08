Doodgereden voetganger (43) op Brusselse Buitenring twee uur eerder nog dronken naar ziekenhuis gebracht TVC JCV HAA

Bron: Belga 150 Brussel De 43-jarige voetganger die vanochtend dodelijk aangereden werd op de Brusselse Buitenring in Anderlecht, was twee uur eerder nog dronken in het ziekenhuis opgenomen. Rond 3.30 uur werd de politie opgeroepen voor een dronken en lichtgewonde man op de Lenniksebaan, waarop G.D. met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij nam daar echter de benen en kwam op de snelweg terecht. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het hele voorval.

Het ongeval op de Buitenring vond omstreeks 5.30 uur plaats toen een voetganger de snelweg overstak. De 43-jarige man werd aangereden door een voertuig en overleed ter plaatse. G.D. was twee uur eerder nog dronken naar het ziekenhuis gebracht, maar had dat verlaten.

Dronken en lichtgewond

“Deze nacht, rond 3.30 uur, werd de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) gecontacteerd voor een gewonde persoon op de openbare weg, op het kruispunt van de Lenniksebaan”, verduidelijkt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “Ter plaatse heeft de politie contact gehad met een lichtgewonde man die duidelijk onder invloed van alcohol was. Hij werd door een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De man beweerde gevallen te zijn op de openbare weg.”

Om 05.30 uur werd de federale wegpolitie dan gecontacteerd voor een ongeval op de Buitenring in Anderlecht. Een wagen had er eerst een voetganger aangereden en was vervolgens tegen het portiek van de verkeerssignalisatie gebotst. Daardoor kwam dat bord op het wegdek terecht en raakte de hele Buitenring versperd. Pas rond 10 uur was de rijbaan vrijgemaakt, wat voor lange files zorgde op de Buitenring.

Bestuurder in shock

De bestuurder van de wagen raakte lichtgewond en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. “De voetganger is ter plaatse overleden en bleek dezelfde persoon te zijn die eerder al werd overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus de woordvoerster.

“Het Brussels parket heeft een onderzoek geopend om te verduidelijken in welke omstandigheden de voetganger is overleden. Verschillende onderzoeksdaden zijn lopend, zoals het verhoor van getuigen, onder andere om het traject van het slachtoffer te verduidelijken en zijn staat van dronkenschap. Er werd eveneens een wetsdokter aangesteld door het parket.”