Doodgereden voetganger (42) op Brusselse Buitenring was eerder opgepakt voor dronkenschap TVC JCV HAA

08 augustus 2019

11u20

Bron: Belga 150 Brussel De voetganger die vanochtend dodelijk aangereden werd op de Brusselse Buitenring in Anderlecht, was eerder opgepakt voor openbare dronkenschap. De 42-jarige man was door de politie naar het ziekenhuis gebracht maar had dat verlaten, zo meldt het Brusselse parket. De bestuurder die de veertiger heeft aangereden, botste ook tegen het portiek van de verkeerssignalisatie, waardoor het bord op het wegdek terechtkwam. De Buitenring was daardoor urenlang volledig versperd.

Het ongeval vond omstreeks 5.30 uur plaats toen een voetganger de Buitenring overstak. De 42-jarige man werd aangereden door een voertuig en overleed ter plekke.

“Afgelopen nacht heeft de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) een man opgepakt voor openbare dronkenschap”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “De man, geboren in 1976, werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, maar heeft dat ziekenhuis verlaten. In welke omstandigheden dat gebeurd is, moet nog uitgeklaard worden. Het is diezelfde man die omstreeks 05.30 uur de Brusselse Buitenring aan het oversteken was toen hij werd aangereden.”

Bij het ongeluk was één wagen betrokken. Het voertuig dat de voetganger aanreed, botste ook tegen het portiek van de verkeerssignalisatie, waardoor het bord op het wegdek terechtkwam. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. Hij is in shock naar het ziekenhuis overgebracht.

File

Door de aanrijding was de Buitenring urenlang volledig versperd. Het portiek moest opgeruimd worden voor het verkeer kon hernemen. Die opruimwerkzaamheden zijn vrij vlot verlopen en even voor 10 uur konden twee van de vier rijstroken opnieuw vrijgegeven worden. Inmiddels is de snelweg weer volledig open voor het verkeer, evenals de afrit richting Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw.

Het Brusselse parket heeft een onderzoek ingesteld naar de juiste omstandigheden van het hele voorval. Zo is onder meer een wetsarts aangesteld, die eerder deze voormiddag ter plaatse is gegaan.

#R0 de weg is vrijgemaakt thv Anderlecht St.-Pieters-Leeuw op de buitenring. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link