Donkere wolken boven Neo: alles staat op de helling, burgemeester wil project zonder taboe herbekijken HAA

25 september 2019

11u30

Bron: Belga 0 Brussel Er hebben zich de voorbije maanden sombere wolken samengepakt boven het project voor de heraanleg van de Heizelsite. Het lijkt een illusie dat er nog dit jaar een bouwaanvraag kan worden ingediend. De eerste inhuldigingen in 2023 zijn dat zelfs nog veel meer, schrijft Le Soir.

Normaal gezien werd deze week de vergunning voor Neo 1 (met het schoppinggedeelte, nvdr.) verwacht, maar er zijn verschillende hinderpalen opgedoken. Zo weigerde Vlaanderen onlangs een vergunning voor de aanpassing van een verbindingsweg met de Ring. Die aanpassing kadert in het project voor de bouw van een winkelcentrum aan de Houba De Strooperlaan.



Bovendien is de toekenning van de toekomstige stedenbouwkundige vergunning voor het project Neo 1 opgeschort, in afwachting van de voorafgaande toestemming voor een aanpassing aan het Gewestelijk Bestemmingsplan. Onder Neo 1 vallen het winkelcentrum van 72.000 vierkante meter, de bouw van honderden woningen, een bioscoop en een vrijetijdsruimte.

Buurtbewoners

De aanpassing van het bestemmingsplan werd een eerste keer vernietigd door de Raad van State, nadat buurtbewoners beroep hadden aangetekend. Tegen de nieuwe versie is opnieuw beroep ingediend. De auditeur van het rechtscollege heeft een negatief advies afgeleverd.



De opstart van Neo 1 en de financiële inbreng van het private consortium Unibail-Rodamco-Westfield zijn overigens voorwaarden voor de investering van de stad Brussel (met het gewest) in de realisatie van Neo 2. Dat project slaat op de bouw van een internationaal congrescentrum. Het werd toegekend aan het consortium Cofinimmo/CFE. De stad en het gewest betalen daarvoor een jaarlijkse bijdrage.

Renovatiewerken

Volgens Le Soir heeft het kostenplaatje van de hele operatie bij verschillende bestuurders en betrokkenen in het dossier vragen doen rijzen. Temeer omdat in de paleizen aan de Heizel, waar tal van salons plaatsvinden, grondige renovatiewerken zouden moeten plaatsvinden.

Duitse consultant

De Duitse consultant JWC, die werd aangezocht op aansturing van Brussels burgemeester Philippe Close (PS), kwam tot het besluit dat de bouw van een congrescentrum steek houdt. Maar tegelijkertijd moet er een band komen tussen het management van het congrescentrum en dat van de tentoonstellingsruimtes, en moeten de paleizen gerenoveerd worden.

Volgens Le Soir wil burgemeester Close experten hun licht laten schijnen over het kostenplaatje van beide oplossingen die de consultant naar voren schuift. De PS’er wil het project zonder taboe herbekijken. “Ik neem liever nog een extra jaar de tijd om zo goed mogelijk te kunnen beslissen”, zegt hij.