Dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Brussel: auto dader teruggevonden, slachtoffer geïdentificeerd HAA

15 juli 2019

11u19

Bron: Belga 0

De wagen die betrokken was bij het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf gisterenochtend in het centrum van Brussel is teruggevonden. De verdachte wordt nog actief opgespoord, meldt het Brussels parket. De identiteit van het slachtoffer is inmiddels ook gekend. Het gaat om een 21-jarige man, B.I.P., van Roemeense afkomst.

Dadelijk meer