Dodelijk ongeval met motorrijder in Vorst SZM

27 juni 2019

10u43 2 Brussel Op de Brits Tweedelegerlaan in Vorst was er vanochtend omstreeks 5.40 uur een dodelijk ongeval met een motorrijder. Dat bevestigt de woordvoerster van politiezone Brussel Zuid.

Ter hoogte van de Audi garage in Vorst is er vanochtend een motorrijder om 5.40 uur omgekomen bij een botsing met een personenwagen. De chauffeur van de personenwagen zou bij een poging om rechts om te keren in botsing zijn geraakt. De motorrijder overleefde die klap niet. Een verkeersexpert kwam ter plaatse en door het ongeval was de Brits Tweedelegerlaan afgesloten door de hulpdiensten. Deze is nu wel weer vrijgemaakt.