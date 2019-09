Dode man aan Docks Brussel geïdentificeerd SVM

05 september 2019

13u09 0 Brussel De man die op 12 augustus dood werd teruggevonden op de Vilvoordselaan, vlakbij het winkelcentrum Docks in Brussel, werd woensdagavond geïdentificeerd. Het toxicologisch onderzoek is op dit moment nog lopende.

De exacte doodsoorzaak is volgens Dennis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket, nog niet gekend. Het parket sluit op dit moment nog niet uit dat er een tussenkomst van derden is en houdt de piste van moord nog steeds open. Zo zou de overledene niet gestorven zijn op de plaats waar hij gevonden werd. Er zijn namelijk sterke vermoedens dat het lijk verplaatst werd aangezien er sprake was van lijkstijfheid.