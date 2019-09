Dode bij vechtpartij in Sint-Gillis JCV

02 september 2019

17u24 0 Brussel In Sint-Gillis is afgelopen weekend een man van 27 jaar oud om het leven gekomen bij een vechtpartij. Dat meldt Sudpresse en het Brusselse parket bevestigt het nieuws.

De vechtpartij zou zich hebben afgespeeld rond 05.40 uur in de Overwinningsstraat in Sint-Gillis en een van de vechtersbazen, een 27-jarige man, overleed later aan de verwondingen die hij daarbij opliep.

De juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk. Het parket heeft een opsporingsonderzoek geopend, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.