Dode bij brand in kraakpand in Brussel Robby Dierickx

10 augustus 2019

11u59 0

Bij een brand in een kraakpand in de Brusselse Hoogstraat is vrijdagavond een dode gevallen. Het parket stelde een branddeskundige aan en het labo van de gerechtelijke politie kwam eveneens ter plaatse. Tijdens het onderzoek werd een lichaam aangetroffen, waarna het Brusselse parket een onderzoeksrechter en een wetsgeneesheer vorderde. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog om de exacte omstandigheden van de brand te achterhalen.