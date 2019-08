Docks verwelkomt vijf nieuwe winkelmerken SZM

21 augustus 2019

15u13 0 Brussel Winkelcentrum Docks verwelkomt na de huuronderbreking van 12 merken voor de zomer, vijf nieuwe merken. De winkels die binnenkort in Docks zullen openen zijn Hema, Only, Jack & Jones, Snipes en Holland & Barret.

Holland & Barret opende eind juli al de deuren. De andere vier winkels plannen een opening in september en oktober. Dit meldt Docks via een persbericht.

Eerder dit jaar kwam het winkelcentrum in de schijnwerpers, omdat de bezoekersaantallen zouden tegenvallen. Docks weerlegde dat door te zeggen dat het een “natuurlijke zaak” was dat winkels hun huurovereenkomst niet verderzetten en dat het voor hen een kans is om het winkelcentrum te reorganiseren.