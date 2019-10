Dit koppel woont in huis van 15 vierkante meter: “We hebben alle comfort… En we zijn klaar voor onze baby” Jelle Couder

12 oktober 2019

11u01 0 Brussel De stijgende woningprijzen in Brussel zijn een enorm obstakel voor veel jonge koppels en gezinnen. Maxime en Sabine (beide 31) pakten het daarom anders aan: zijn bouwden een ‘Tiny House’, een piepkleine woning op wielen. “We hebben het idee opgepikt tijdens een rondreis in Nieuw-Zeeland.”

De Tiny House, meteen de verzamelnaam voor zulke kleine woningen, van Maxime en Sabine meet 720 op 210 centimeter. Geen enorme oppervlakte, en dat is zacht uitgedrukt. “Maar we hebben alle comfort van een moderne woning: badkamer met douche, koken op een gasvuur en een grote koelkast”, zegt Sabine. “We wonen hier nu een tiental dagen en het valt heel goed mee. Tv kijken doen we met een projector en een oprolbaar scherm. Het is heel gezellig want je zit meteen in een soort cocon, en het wordt hier ook heel snel warm.”

“Perfect samenleven”

In de Tiny House van het koppel wordt het binnen enkele weken nog drukker, want Sabine is hoogzwanger. “Maar daarop zijn we voorzien”, zegt ze. “We hebben een aantal aanpassingen gedaan zodat we hier perfect moeten kunnen samenleven. Onze trap is minder steil en we hebben een grotere badkamer. Ons kindje krijgt hier ook zijn eigen slaapplekje.”

Net als bij zoveel koppels in Brussel waren de hoge huizenprijzen de hoofdreden om over te stappen op een Tiny House. “Wij hebben dit zelf gebouwd, met hulp van wat vrienden”, zegt Maxime. “Dat heeft ons 30.000 euro gekost. Als je dit besteld bij een professional, betaal je makkelijk het dubbele. Het idee hebben we uit Nieuw-Zeeland. We hebben daar rondgetrokken en iemand die we tegenkwamen heeft ons op het idee gebracht. Daar heb je zelfs gezinnen met vier kinderen die in dit soort huizen wonen. We hebben toen zelf ook in een camper gewoond. Daar hebben we geleerd dat we niet veel ruimte nodig hebben.”

Grijze zone

Waar het huisje van Sabine en Maxime staat in Brussel, mag voorlopig nog niet in de krant. “Wettelijk zitten we in een grijze zone”, zegt Maxime. “Van de dienst Stedenbouw mogen we niet blijven, omdat onze woning volgens hen niet aan de regels voldoet. Maar voor dit soort huizen zijn er gewoonweg nog geen regels, de overheid loopt achter. In Wallonië is recent wel een kader gekomen, maar in Brussel en Vlaanderen ontbreekt dat.”

Sabine en Maxime hebben nog een overleg met hun burgemeester op de agenda staan. “Alles is immers in orde”, zegt Maxime. “We hebben elektriciteit en stromend water. Het terrein waar ons huis staat ligt naast de woning van mijn ouders en is bouwgrond, dus zonevreemd zijn we niet. Bovendien is dit soort huizen zeer ecologisch: je gebruikt weinig materiaal en je laat de ondergrond ongemoeid. Omdat wij zelf ook bewuster willen leven, lijkt me dit de juiste keuze.”