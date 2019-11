Dit is ’m: de werf met 300 arbeiders die het treinverkeer rond Brussel-Zuid fnuikt Robby Dierickx

01 november 2019

13u25 0 Brussel Het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidas is dit verlengde weekend grotendeels onderbroken. Dat komt door werken in het Zuidstation, waar het seinhuis een digitale transformatie ondergaat. In totaal werken zowat 300 werknemers van Infrabel op de werf.

De werken op de Noord-Zuidas startten in 2014, maar vonden vooral achter de schermen plaats. Dit weekend en ook komend verlengd weekend van 9, 10 en 11 november wordt er op het terrein zelf gewerkt. “Concreet wordt het seinhuis van Brussel-Zuid, dat het verkeer op één van de drukste en ingewikkeldste spoorknooppunten in goede banen moet leiden, digitaal getransformeerd”, legt Thomas Baeken van Infrabel uit. “Dat seinhuis werkte tot donderdagavond op elektromechanische technologie, een techniek die al bijna een halve eeuw oud is. Het systeem werd donderdag vervangen door een volledig computergestuurd systeem, wat een grote digitale sprong vooruit betekent.”

170 wisselmotoren en 65 seinen

Door die verandering moeten ook de 170 wisselmotoren en 65 seinen aangepast worden. “Daarvoor schakelen we dit weekend 300 werknemers in”, aldus nog Baeken. “Een deel van de wisselmotoren en seinen wordt dit weekend al vervangen, terwijl de rest in het komende verlengd weekend van 9, 10 en 11 november volgt. In beide weekends wordt dag en nacht gewerkt.”

Door die werken is de zuidelijke inrit van Brussel-Zuid afgesloten. Daardoor zijn slechts 8 van de 22 sporen beschikbaar en rijden er amper treinen in het station. Wie vanuit Halle komt, moet bijvoorbeeld een vervangbus nemen. Vanuit Brussel-Zuid rijden er wel nog twee treinen per uur naar Brussels Airport. Tussen Antwerpen en Brussel-Zuid rijden er twee IC-treinen per uur in beide richtingen. “Dankzij ons vervoersplan, dat al geruime tijd geleden opgesteld werd, is de hinder redelijk beperkt”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Vanaf 12 november wordt opnieuw achter de schermen gewerkt en is er geen impact meer voor het treinverkeer. De werken worden eind volgend jaar helemaal afgerond.