Discussie over Everse trouwstoet die straat blokkeert: “Enkele minuten feestplezier is geen drama” JCV

16 september 2019

11u21 134 Brussel Een trouwstoet in de Brusselse gemeente Evere heeft afgelopen zaterdag de gemoederen verhit in Evere. De feestvierders zetten een tijdlang een eenrichtingsstraat af met hun wagen en voerden naar verluidt gevaarlijke manoeuvres uit. Schepen van Mobiliteit Pascal Fréson (DéFi) nuanceert de feiten.

Er viel zaterdagmiddag wat te vieren in de Pater Damianstraat in Evere: een koppel trad er in het huwelijk en dat bracht heel wat gasten op de been. Een aantal feestvierders blokkeerde met hun wagen de baan, om op straat feest te vieren. Dat zette dan weer kwaad bloed bij een aantal buurtbewoners. Zij deelden foto’s van het feestgedruis op Facebook. Daarop is te zien hoe meerdere auto’s de straat blokkeren en er mensen op straat staan.

Met 80 per uur

Na een tiental minuten vertrok het gezelschap. Volgens de omwonenden voerde een aantal bestuurders daarbij spectaculaire manoeuvres uit. Zo zouden ze met 80 kilometer per uur zijn weggescheurd. Op foto’s zijn duidelijk rubbersporen in de straat te zien. De Pater Damianstraat is een vrij smalle eenrichtingsstraat in een Everse woonwijk. In de Facebookgroep “Evere 4 Ever” wordt druk gediscussieerd over de feiten. Sommigen ergeren zich aan het gedrag van de trouwstoet. Vooral het gevaarlijk weggedrag krijgt kritiek. Anderen vinden de klachten dan weer fel overdreven omdat het hele gebeuren maximaal 20 minuten duurde.

De politie van de zone Brussel-Noord kreeg een oproep over de trouwstoet en stuurde een patrouille ter plaatse. Volgens de eerste informatie stelde die echter niets onregelmatig vast. De politie moet wel nog extra informatie inwinnen bij de agenten.

Getuigen moeten zich melden

De zaak kwam ook op het bureau van de Everse schepen van Mobilitit terecht. “Je moet altijd toelating van de burgemeester hebben voor dit soort zaken”, zegt Pascal Freson (Défi). “Als er een klacht wordt ingediend, zullen onze diensten hun uiterste best doen om de zaak uit te klaren. Ik wil er echter wel aan herinneren dat in dit soort gevallen het altijd het beste is om de politie te contacteren. Posts op sociale media veroorzaken vaak een averechts effect.”

Volgens de schepen is een paar minuten feestplezier echter geen onoverkomelijk drama. “En er mag ook geen gebruik van worden gemaakt om racistische beledigingen te uiten”, zegt hij. “Ik wil dan ook het jonge koppel van harte feliciteren, ook al hadden ze beter een officiële toestemming gevraagd.”

Dat het voorval een gevoelige snaar raakt bij sommigen, is geen toeval. Verkeersveiligheid is de laatste maanden een heet hangijzer geworden in verschillende Brusselse gemeenten. Enkele dagen geleden werd er in Evere een nieuw actiecomité boven de doopvont gehouden. 1140/0 wil zich inzetten voor veiliger wegen in Evere. Verkeersinstituut VIAS trok in juli al aan de alarmbel over de Haachtsesteenweg, die ook door de gemeente loopt. Uit metingen van het instituut bleek dat er op de snelweg vaak te snel wordt gereden, met uitschieters tot 163 kilometer per uur.

